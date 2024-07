Nach den nassen und wasserreichen Tagen hat es an diesem sonnigeren Wochenende wieder viele ans Wasser gezogen: In Berlin leisten dort 400 Freiwillige ehrenamtlichen Dienst beim DLRG. Fast jedes Wochenende verbringen sie am und auf dem Wasser. Voraussetzung für den Einsatz ist der Rettungsschwimmerschein in Silber.