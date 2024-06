Behandeln am Limit - eine Nacht in einer Berliner Notaufnahme

So 02.06.24 | 20:47 Uhr

In die Notaufnahme am Kllinikum Friedrichshain kommen die, die es nicht geschafft haben zum Arzt zu gehen, natürlich auch die harten Notfälle und - besonders in der Nacht - noch Partydrogen-Patienten. Da gilt bei Ärzten und Pflegern schon eine Fahrstuhlfahrt als Pause.