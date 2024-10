Die ARD wird am 7. Januar 2025 die Satellitenübertragung von Das Erste und allen Dritten Fernsehprogrammen der Landesrundfunkanstalten in SD-Qualität einstellen. Ab diesem Datum haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, alle ARD-Fernsehprogramme nur noch in HD-Qualität zu empfangen.