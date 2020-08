Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 05.08.2020 | 21:42 Uhr

Die Panke in ihrer heutigen Winzigkeit ist bedeutender als vermutlich die meisten Menschen in Berlin denken. Nicht nur Bernau, die im Vergleich zu Berlin ältere Stadt, liegt an der Panke, nicht nur das jüngst zusammengeschlossene Panketal, nicht nur, dass die Panke Pankow den Namen gab, auch ist sie Wasser- u. Lebensspenderin für das ursprüngl. Dorf Wedding gewesen. Nicht zuletzt fließt ihr ursprüngliches Flussbett in Höhe Friedrichstraße in die Spree. - Ein Zufall, gerade dort das Dreieck zwischen dem Wasserweg der Spree, der Nord-Süd-Straßenverbindung und der Eisenbahn quer dazu auszubilden?



Heute würde dies kaum ein Mensch vermuten. Von daher kommt der Renaturierung der Panke nicht nur naturräumliche, sondern auch kulturprägende Bedeutung zu. Wer es denn so sehen will. Hätte es einen Müller Reese gegeben, der die Panke aufgestaut hätte wie in Hamburg, die Panke wäre für Berlin dasjenige, was die Alster für Hamburg ist.