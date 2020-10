Pflegefachkraft Berlin Mittwoch, 21.10.2020 | 22:07 Uhr

..in guten, wie in schlechten Zeiten..

Eine Pflegefachkraft, die in Berlin mit schwerstmehrfach behinderten Menschen arbeitet, hat sieben Bewohner allein im Dienst zu betreuen.

In einer Wohngemeinschaft macht sie nebenbei Wäsche, Dokumentation, Einkauf teilweise mit Bewohnern und kocht.



Fachkräftemangel wegen keiner artgerechten Haltung der Pflegekraft entsteht, wenn einige von ihnen ihren Job aufgeben.

Findet den Fehler und kümmert euch selbst!