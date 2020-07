Caro Berlin Samstag, 25.07.2020 | 08:13 Uhr

Toller Sauger:) schade nur, dass die BVG (und mit Sicherheit die Stadtregierung) nur an die neue U5 denkt (im touristischen Regierungsviertel)... für die anderen Linien, die schon Jahrzehnte in Betrieb sind ist mal wieder kein Geld da.



Aber was wäre auch die Berliner U-Bahn ohne ihren markanten Staub-Geruch??



Und eine Decke mit Sternenhimmel ist natürlich auch wichtiger, als endlich mehr Fahrstühle und die Erneuerung von alten Fahrstühlen!! Ganz zu schweigen von Personal, den es früher auf den Bahnhöfen gab....nein, für sowas ist natürlich kein Geld da :(