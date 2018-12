Vater Berlin Freitag, 28.12.2018 | 17:16 Uhr

Vielen herzlichen Dank an den Zoll! Ich hoffe in den kommenden Tagen wird in Berlin auch im Sinne des Jugendschutzes kontrolliert, um schlimmen Verletzungen vorzubeugen. Bei den mit Feuerwerk im Auto rauchenden Eltern, die mit Kindern unterwegs sind erfolgt hoffentlich auch eine Mitteilung ans Jugendamt wegen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.