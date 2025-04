Wachmann getötet: Debatte über trans Frau in Männergefängnis

Die Unterbringung transgeschlechtlicher Gefangener ist bislang nicht einheitlich geregelt. Nun wurde eine verurteilte transgeschlechtliche Person in Brandenburg aus einem Frauengefängnis in eine Männervollzugsanstalt verlegt – was Kritik auslöst.