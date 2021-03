RE1

In den Nächten Montag/Dienstag, 29./30. März bis Mittwoch/Donnerstag, 31. März/1. April sowie in der Nacht Dienstag/Mittwoch, 6./7. April jeweils 23.30 – 2.45 Uhr Zugausfall Berlin Zoologischer Garten <> Berlin Hbf (Ersatz durch S-Bahnen) und Umleitung und Ausfall der Halte Berlin Ostkreuz > Berlin Zoologischer Garten (Ersatz durch Bus) ---- In der Nacht Donnerstag/Freitag, 8./9. April und in den Nächten Sonntag/Montag, 11./12. bis Dienstag/Mittwoch, 13./14. Apriljeweils 23.30 – 1.45 Uhr Zugausfall Berlin-Wannsee -Charlottenburg / Zoologischer Garten (Ersatz durch Bus und S-Bahnen) sowie spätere Fahrzeit Berlin-Charlottenburg - Frankfurt (Oder) (betrifft RE 1) Zugausfall Berlin-Wannsee - Ostbahnhof/Berlin Ostkreuz (Ersatz durch S-Bahnen) (betrifft RE 7)