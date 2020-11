Frank S. Pankow Dienstag, 24.11.2020 | 21:51 Uhr

Als Radler* ist man ja durchaus gewohnt, manchmal in den Gleisbereich der Tram wechseln zu müssen. Z.B. auch auf der vielberadelten und -betramten Kastanienallee kommt das immer mal wieder vor, wenn KFZ auf dem Radstreifen stehen. Das Risiko, hierbei von einer überholenden Tram erfasst zu werden, lässt sich durch Vor- und Rücksicht recht klein halten. Das Risiko, in den Tramschienen zu stürzen, lässt sich durch ausreichenden Reifenluftdruck und das Kreuzen der Schienen im mglst stumpfen Winkel mindern - hier bleibt aber ein hohes Restrisiko. Eine Möglichkeit in der Invalidenstr wäre, die bisherigen Ladezonen zu belassen und in deren Bereich die Schienen z.B. mit Spezialgummi zu verfüllen, der bei leichten Fahrrädern die gefährliche Lücke geschlossen hält, bei tonnenschweren Trams aber nachgibt. Beim heutigen Stand der Technik sollte so ein Material wohl gefunden werden können; siehe:

https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/anti-fall-system-strassenbahnschiene-schuetzt-radler