Alfred Neumann Berlin Sonntag, 11.08.2019 | 21:56 Uhr

Oh, Frau Beyram gibt es noch?



Städtische Wohnungsbaugesellschaften und etablierte Genossenschaften winken mittlerweile regelmäßig ab, da trotz erheblicher Förderung ein Erwerb unwirtschaftlich ist und zudem der Mietendeckel berücksichtigt werden muss.



Stadtrat Schmidt ist gerade in Erklärungsnot wegen der Ausübung von Vorkaufsrechten zu Gunsten einer bestimmten Genossenschaft geraten. Es gingen anderenorts im Bezirk die Häuser für knapp 4.000€/m² an die eilig wiederbelebte Genossenschaft ohne jegliche Erfahrung beim Unterhalt solch augenscheinlich erheblich sanierungsbedürftiger Objekte oder überhaupt im Wohnungsgeschäft. Die Finanzierung ist undurchsichtig, wobei gemäß BauGB die Gemeinde gesamtschuldnerisch haftet. Die Mieten müssen deutlich auf knapp 9€ kalt steigen und die Bewohner werden zudem für 500€/m² zu Genossen.



Man könnte natürlich auch für 3.000€/m² neu bauen oder stattdessen einen Drachen steigen lassen bzw. sich am gepflegten Rasen vor der eigenen Laube erfreuen.