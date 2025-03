Initiative will Bahnstrecke Ketzin-Wustermark wiederbeleben

In Brandenburg gibt es viele stillgelegte Bahnstrecken und Bahnhöfe. Initiativen kämpfen für eine Wiederbelebung. Nach sieben Jahren Wartezeit rückt jetzt die Idee, Ketzin/Havel wieder an die Bahn anzuschließen, in greifbare Nähe.