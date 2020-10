Hannelore Schulz Berlin Montag, 12.10.2020 | 21:55 Uhr

Es ist eine riesige Schweinerei wie das Taxigewerbe in Berlin vom Senat kaputtgemacht wird. Wie kann es sein, das Taxifahrten von Berlin zum Flugplatz Schönefeld fahren und dann eventuell leer zurück müssen. Was ist das für eine Benachteiligung! Was ist das für ein Vertrag! Haben wir in Berlin nur unfähige Politiker?! Ich bin 79Jahre und habe kein Taxi, aber ich verfolge diese Debatte. Eine von vielen Fehlentscheidungen!!