Berlinerin Berlin Donnerstag, 05.07.2018 | 10:30 Uhr

Immer wieder schön - halb Berlin ist angebliche bereits seit gestern in den Ferien, eigentlich müsste man in der halben Zeit im Büro sein - weit gefehlt, man braucht die doppelte Zeit. Ab Dreilinden/Tegel/Schönefeld alles dicht, sämtliche Umgehungen dicht, nur wegen kleiner Schäden, die man auch nachts oder in ca. 1 Woche, wenn wirklich alle fort sind, machen könnte.

Die Terminplaner beim Senat sind alle kinderlose Mittfuffziger, die ins Büro radeln können, weil sie am P´berg wohnen... oder?