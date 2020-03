Alfred Neumann Berlin Donnerstag, 05.03.2020 | 21:39 Uhr

Das Wasserstoffzeitalter bricht an - sagte schon mein Erdkundelehrer in der Oberstufe Jahre vor der Wende. Warum sind die Stichwortgeber des RBB eigentlich oft schlecht vorbereitet? Sonst hätte hinterfragt werden müssen, wie die H2-Verfechter den 5x höheren Primärenergiebedarf gegenüber einem reinen BEV schönrechnen wollen. Aber immerhin lustig, dass die Dame am Steuer davon überrascht war, dass ein FCEV sich wie ein EV fährt.