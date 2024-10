Zero-Waste-Aktionswochen starten in Berlin

In Berlin haben am Montag die sogenannten Zero-Waste-Aktionswochen begonnen. Es geht darum, Müll zu vermeiden und so die Umwelt zu schonen. Fünf Wochen lang gibt es etwa Upcycling-Workshops, Fachvorträge, Ausstellungen und Online-Seminare.