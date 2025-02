Verdi-Kundgebung in Berlin abgesagt

Video | Nach mutmaßlichem Anschlag in München

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München, bei dem ein Autofahrer in eine Verdi-Demonstration gefahren ist, hat die Gewerkschaft nun alle Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg für Donnerstag und Freitag abgesagt. Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier und im Liveblog von tagesschau.de.