anorak2 Samstag, 29.02.2020 | 07:43 Uhr

Dänemarks Versorgungssicherheit basiert auf (Kohle/Wasser/Gas/Kern)Kraftwerken in Schweden, Norwegen und Deutschland. Natürlich kann bei starkem Wind viel Strom aus heimischen Windrädern eingespeist werden. Aber nicht in jeder einzelnen Sekunde. Strom muss genau zum gleichen Zeitpunkt produziert werden, wie er abgerufen wird. Es nützt Ihnen bei Windstille gar nichts, dass 3 Monate vorher Sturm war. Das ergibt zwar rechnerisch übers Jahr gemittelt einen hohen Prozentsatz. Aber in Zeiten mit schwachem Wind MUSS der Strom aus Kraftwerken kommen, sonst Blackout. Und deswegen muss es diese Kraftwerke in gleicher Kapazität wie vor der "Energiewende" geben, selbst bei nominell 99% Windstrom. Und deswegen kann man keine Kraftwerke ersatzlos entfernen. Was man tun kann ist eine Kraftwerksart durch eine andere ersetzen: Kohle <-> Atom <-> Gas, Sie haben die Wahl. (Wasserkraft ist in Deutschland keine Option)