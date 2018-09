wolfsshadow Mittwoch, 26.09.2018 | 21:43 Uhr

Der Wolf hat vor dem Mensch mehr Angst als andersrum.



Das Problem ist menschgemacht. Leichte Nahrung (hier im Form der Kälber), Essensreste im Wald und den Feldern. Wölfe leben territorial und haben ihre Strecke/ ihr Jagdgebiet da, wo es Nahrung gibt. Instinktiv. Denn an solchen Orten kann man überleben.



Wir hatten bisher mehr Wildschweinbegegnungen als mit dem Wolf. Denn der Wolf meidet ansich den Menschen. Außer, er wird "gefüttert". Das ist Luxus. Leben am Buffet. Wer kann es ihm verübeln.



Und den Kindern immer noch schön vom bösen Wolf erzählen. Man, man, man... traurig. Ängste schüren.



Was ist mit dem Fuchs, Waschbär und Co? Werden die auch bei zu viel Nähe abgeschossen? Und die Ratten sowie Mäuse? Alle leben in unserer unmittelbaren Nähe von dem Überangebot an Nahrung produziert vom Menschen.