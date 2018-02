Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 01.02.2018 | 19:59 Uhr

Ich glaube, dass heutige junge Menschen die Paraodoxien in Berlin nur sehr unvollkommen begreifen können: Eine vielfach ineinander zusammengewachsene Stadt, wie alle Städte, die aber geteilt ist. Ein Teil geht zusammen, der andere ist nahezu hermetisch geteilt. Auf Abwasserebene war Berlin zusammen, auf Frischwasserebene geteilt. Die U-Bahn-Planungen waren immer für Gesamt-Berlin und umfassend bis Pankow mit, das S-Bahn-System auch im Westteil wurde vom gegnerischen "Osten" betrieben. Ein Tunnel zwischen der West-U-Bahn und der Ost-U-Bahn, der zwei Bahnhöfe miteinander verband, ging als Mäusetunnel in den Sprachgebrauch ein, weil hier kein Grenzübergang war und auch im Untergrund alles vermauert wurde.



Noch vor dem DDR-Zusammenbruch ging die S-Bahn im Westteil an die BVG. Weil es bei der S-Bahn einen Streik gab und es dem "Osten" zu heiß wurde und das Vier-Mächte-Abkommen geändert wurde. Wäre das nicht so gekommen, hätte Berlin heute eine völlig überflüssige U 10 ...