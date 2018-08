Peter Falk Dienstag, 07.08.2018 | 15:05 Uhr

Die Frage ist doch, ob Greenpeace sich an den Kosten wenigstens an einem der Boote beteiligt, bez. in Gänze bezahlt hat.

Schließlich wurde beim G20 das Boot der Brandenburgischen Polizei bei einem Einsatz gegen diese Umweltschützer so stark beschädigt, dass ein Neues gekauft werden musste.

Damals hatte die Polizei verhindern wollen, dass diese Truppe illegal ins Sperrgebiet vordringen wollte und wurde von diesen gerammt und schwer beschädigt, als sie eine schwere Trump-Puppe unter sich her schleppten.