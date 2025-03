Wie die deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte, soll die Strecke für Arbeiten an der Eisenbahnüberführung "Wiltbergstraße" für sieben Wochen, bis 30. Mai, gesperrt werden.

Der Eberswalder Bürgermeister Götz Herrmann (parteilos) findet, dass Kommunen und Gemeinden von der Bahn besser in solche Planungen mit einbezogen werden müssten. Der Bürgermeister von Panketal, Maximilian Wonke (SPD), schließt sich an: "Es ist wirklich sehr schwer, sich darauf einzustellen und für die vielen Pendlerinnen und Pendler aus Panketal und aus dem weiteren Umland hier ist nicht akzeptabel", sagte er dem rbb.

Laut Bernaus Stadtoberhaupt André Stahl (Die Linke) sind die Gemeinden über die Pläne durch eine Pressemitteilung informiert worden. "Das eigentliche Problem ist, dass die Meldungen bezüglich möglicher Fertigstellungstermine nicht sehr zuverlässig sind", so Stahl. Ihm zufolge pendeln aus Bernau rund 12.000 Menschen regelmäßig auf der betroffenen Strecke.

Es gibt Hinweise darauf, dass auch die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), die ihre Hauptwerkstatt in Eberswalde hat, nicht hinreichend in die Pläne vorab mit einbezogen wurde. Offiziell wollte sich die Odeg nicht äußern, bestätigte jedoch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur. Die Bonner Behörde wiederum bestätigte den Eingang dieser Beschwerde. Inhaltlich führte die Odeg darin an, dass sie ihre Hauptwerkstatt in Eberswalde nur noch schwer erreichen könne, so die Bundesnetzagentur. Bislang sei über die Beschwerde nicht entschieden worden. Die Bahn selbst wollte sich nicht äußern.