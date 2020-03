Zahl der Corona-Infizierten steigt in Berlin auf 48

In Berlin ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Montag erneut leicht angestiegen, darunter ist auch ein zweiter Fall bei der Berliner Polizei. Zwei Schulen konnten derweil wieder öffnen. Kritik gibt es an dem Plan, Großveranstaltungen abzusagen.