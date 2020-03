Junger Mann in Berlin-Mitte positiv auf Coronavirus getestet

Erster Fall in Berlin

So sind Berlin und Brandenburg auf Covid-19 vorbereitet

Der Coronavirus ist in der Region angekommen: In Berlin ist der erste Fall bestätigt, in Brandenburg werden Kontaktpersonen getestet. Eine Übersicht, wie man sich schützen kann - und wohin sich Bürger im Verdachtsfall wenden sollten.