Müller Berlin Adlershof Dienstag, 24.03.2020 | 21:14 Uhr

Einen schönen guten Abend,



ich musste heute wieder feststellen, das sich Bürger beim einkaufen nicht an die Anweisungen halten, 2 Meter Abstand halten, bitte fassen sie nur die Produkte an, die sie kaufen wollen. Wenn man Personen darauf hinweist, Abstand zu halten, kommt die Aussage, was soll das. Ich empfinde die Personen beim Einkauf als sehr Ingnorant der Anweisungen den Aushängen und per Lautsprecher ansagen.



Mfg



M.Müller