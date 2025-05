Es wird ein Abschieds-Abend für den legendärsten TV-Reporter Berlins: Ulli Zelle war immer ganz nah dran an den Schicksalen und Menschen seiner Stadt.

Ulli Zelle geht in Rente

Jetzt kommen sie zu ihm in den Großen Sendesaal: Prominente und Menschen aus seinen Reportagen und Interviews, seine Kollegen und seine Band "Ulli und die Grauen Zellen".



Und sie alle bringen ein Stück Zeitgeschehen mit. In Geschichten, Erinnerungen und in bewegten und bewegenden Bildern. Garniert mit dem Sound der letzten 40 Jahre.



Livestream: 31.05.2025 | 20 Uhr