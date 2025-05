Do. 15.05.25 | 09:43 Uhr

Berlin nimmt Abschied von Margot Friedländer: Die Berliner Ehrenbürgerin wird am Donnerstag auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee beigesetzt. rbb|24 streamt live in der Zeit von 9:45 - 11:00 Uhr. Es moderiert Sascha Hingst.