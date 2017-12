"Heute um 19:33 Uhr fährt der letzte Zug in die Freiheit" – mit diesen Worten lädt der Oranienburger Lokführer Harry Deterling Freunde und Verwandte zur Flucht in den Westen ein. Ein spektakulärer Trip – sogar mit Happy End.

Der Personenzug, mit dem Lokführer Harry Deterling am 5. Dezember 1961 über das einzige noch freie Gleis Richtung West-Berlin durchbricht, startet Punkt 19:33 Uhr in Oranienburg. In den acht Waggons sitzen Deterlings Familie, beim letzten Halt in Falkensee steigen noch Freunde zu. Alles geht sehr schnell. Gegen 20.50 Uhr passiert der Dampfzug den ostdeutschen Endbahnhof Albrechtshof, hält auf West-Berliner Gebiet zu und durchbricht die Grenze. Mit Deterling zusammen fliehen an diesem Abend 25 Personen aus der DDR, darunter seine Frau Ingrid und seine vier Kinder. Sie entkommen unverletzt, kein einziger Schuss fällt beim Grenzdurchbruch.