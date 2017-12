Beklaut – und das ausgerechnet am Nikolaustag. Am 6. Dezember 2016 werden der Berlinerin Sabine Ausweise und die Monatsfahrkarte in der U-Bahn gestohlen. Die alleinerziehende Mutter macht ihrem Ärger mit einem Brief Luft, den sie am U-Bahnhof Samariterstraße in Berlin-Friedrichshain aushängt: "Es ist Nikolaus und du meinst, meine Weihnachten extra teuer machen zu müssen." Der Dieb solle doch wenigstens Papiere und Monatskarte für Bus und Bahn zurückgeben, wettert die Frau. Die Seite "Notes of Berlin" entdeckt den Zettel und veröffentlicht ihn.