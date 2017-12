Am 8. Dezember spielen die West-Berliner Politrocker Ton Steine Scherben bei einem Teach-in in der Alten Mensa der Technischen Universität Berlin. Anlass ist der gewaltsame Tod des Stadtguerillos Georg von Rauch nach einem Schusswechsel mit Zivilfahndern vier Tage zuvor.

Frontmann Rio Reiser ruft beim Bandauftritt zur Hausbesetzung in Berlin-Kreuzberg auf. Ziel ist das leerstehende Schwesternwohnheim des stillgelegten Bethanien-Krankenhauses am Mariannenplatz 1a. Die Besetzer benennen das Gebäude in Georg-von-Rauch-Haus um. Und Ton Steine Scherben verewigen das Geschehen in einem Protestlied: "Doch die Leute im besetzten Haus riefen: 'Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist unser Haus!'", heißt es im Rauch-Haus-Song, der mit seinem griffigen Refrain zu einer Hymne der Hausbesetzerszene avanciert.