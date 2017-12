Sie ist Deutschlands süßeste Kirche: Am 9. Dezember wird der neue Waben-Altarraum in Neu-Hartmannsdorf eingeweiht. Das wächserne Baumaterial lieferten echte Honigbienen. Doch noch ein anderes Flugobjekt feierte an einem 9. Dezember Premiere.

Am 9. Dezember 2012 ist in der Spreenhagener Hoffnungskirche endlich wieder alles dufte: der neue sechseckige Waben-Altar wird mit einem Liedergottesdienst eingeweiht. Ein Sockel aus Stein mit Holzdeckel, der aus Wachs ausgegossen wird, aus wohlriechendem Bienenwachs, einen guten Meter breit und hoch, hell glänzend – wenn auch etwas kleiner als der Vorgänger von 1993. Es ist ein ungewöhnliches Ensemble, das Besucher aus aller Welt anzieht: Der Wabenaltar vor der elf Meter hohen und zwölf Meter breiten Altarwand, die aus etwa einer Tonne schichtweise auf eine Holztafel aufgetragenem, hellem Bienenwachs vermischt mit Blütenpollen besteht.

Gut elf Jahre zuvor feiert übrigens ein anders Flugobjekt Premiere: Der Film "E.T. der Außerirdische" startet in den bundesdeutschen Kinos. Neu-Hartmannsdorfer Alien-Fans können Steven Spielbergs Geschichte über den liebenswürdigen kleinen Wurmerich aus dem All, mit sechsjähriger Verzögerung sehen: Erst 1988 kam der Film auch in die DDR-Kino.