Der DEFA-Kinderfilm von der hochnäsigen Prinzessin und dem Prinzen, der aus Liebe zu ihr sogar in einen Bären verwandelt wird, gefällt dem Publikum in Ost und West.

Prinzessin Tausendschön: hochnäsig, verwöhnt und sehr sehr hübsch. Als ein schöner, guter und sehr tapferer Prinz um ihre Hand anhält, verschmäht die Hochmütige seine Liebesgaben. Er solle ihr ein singendes Bäumchen bringen, erst dann will sie Königstochter seine Frau werden. "Das singende, klingende Bäumchen" unter der Regie von Francesco Stefani mit Christel Bodenstein als zickiger Königstochter gilt als eine der besten Produktionen aus der DEFA-Märchenschmiede. Gedreht wurde er in den Ateliers des damaligen Studiogeländes, heute Studio Babelsberg.

Der Film wird schnell ein grenzüberschreitender Publikumserfolg: Am 13. Dezember kommt es in die DDR-Kinos, in der Bundesrepublik wird der Film ab dem 14. September 1958 gezeigt. Etwa sechs Millionen Menschen sollen die fantasievolle Märchengeschichte gesehen haben. 1965 läuft er sogar als Mini-Serie im BBC-Fernsehen. Seither wird er immer und immer wieder im Fernsehen gezeigt. Ob die herzerwärmende Geschichte um die überhebliche Schnepfe tatsächlich auch dazu beigetragen hat, die eisige Ost-West-Beziehung zu entfrosten, ist nicht bekannt.