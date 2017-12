15. Tür: "Is mir egal"

Mehr als drei Worte: Der U-Bahn-Song "Is' mir egal" hat sich eingebrannt - nicht nur als BVG-Werbeclip. Auch als geflügeltes Wort, als Melodie und als Erinnerung an den Sänger, Gedichteschreiber und Ex-Dönerverkäufer Kazim Akboga.

Kazim Akbogas "Is mir egal" hat schon eine beachtliche Karriere als Anwärter bei "DSDS" und Youtube-Millionenhit hinter sich, als die BVG 2015 eine eigene Video-Fassung des Songs produziert. Doch die Version mit Akboga als müde rappender U-Bahn-Kontrolleur wird zum viralen Superhit für die Berliner Verkehrsbetriebe.

Der Sohn türkischer Einwanderer und ausgebildete Fremdsprachenkorrespondent lebt seit 2013 in Neukölln. Zuvor hat er schon als Dönerverkäufer und Werbetexter gearbeitet. Doch er will vor allem eines sein: Künstler in Berlin.