Am ersten Jahrestag des Terroranschlags erinnern Land und Bund auf vielfältige Weise gemeinsam an die Opfer.

Dieses Datum werden wir nicht so schnell vergessen: Heute vor einem Jahr raste ein islamistischer Attentäter in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Zwölf Menschen starben, viele sind verletzt.