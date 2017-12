Keine weißen, sondern richtig warme Weihnachten konnten die Berliner und Brandenburger vor genau vierzig Jahren feiern.

Für rbb|24 hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) alle digital erfassten Messwerte seiner Datenbank ausgewertet. Das sind für Berlin Daten aus dem Zeitraum 1876 bis 2016, in Brandenburg aus dem Zeitraum 1888 bis 2016.

Frühlingshafte 16 Grad wurden in Berlin-Tempelhof am 24.12.1977 gemessen. Im Stadtteil Görden in Brandenburg an der Havel kletterte das Thermometer sogar noch etwas höher, auf 16,2 Grad.

Klimawandel, befremdliche Wetterphänomen oder ökologisches Bewusstsein waren damals noch kein Thema. Von daher konnte man den unverhofften Frühlingseinbruch ganz unschuldig genießen: die lauen Temperaturen für einen Nachmittagsspaziergang nutzen - ganz ohne Handschuhe und Pudelmütze; ein bisschen Sonne tanken und sich danach auf eine sprichwörtlich heiße Bescherung freuen. Denn bis das kalte Winterwetter wieder Einzug hält, ist nur eine Frage der Zeit.