IGA endet am Sonntag

Wenigstens am letzten Tag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Am Sonntag endet die Internationale Gartenausstellung nach 186 Tagen. Die Blumenhalle schließt danach endgültig, anderes aber bleibt Berlin erhalten.

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn geht am Sonntag nach 186 Tagen zu Ende. Am letzten Besuchertag (bis 18.00 Uhr) ist ein großes Abschlussfest geplant. Dabei soll symbolisch der Staffelstab an die Stadt Heilbronn übergeben werden, die 2019 die Bundesgartenschau ausrichtet.

Bis zum Abend gibt es ein großes Abschlussfest: Dabei treten unter anderem Künstler auf, die während der IGA im Park unterwegs waren, erklärte IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann am Freitag im rbb. Darunter seien Comedians und Zauberer. Auch ein filmischer Rückblick auf die 186 Tage IGA werde gezeigt. Am Sonntag kostet das Ticket noch 10 Euro statt bislang 20 Euro.

In den letzten Öffnungstagen der IGA lohne es sich besonders, zur Blumenhalle zu kommen, empfahl Lohmann. Denn die werde nach dem Ende der Gartenausstellung in jedem Fall wieder abgebaut.

Am Freitag war die Gartenschau gut besucht: sowohl der Wolkenhain, die Aussichtsplattform auf dem Kienberg, als auch die Wege zwischen den Beeten, in denen etwa Rosen, Astern und Dahlien blühen.

Viele IGA-Elemente sollen aber auch nach dem offiziellen Ende der Schau weiter bestehen. So etwa die neuen Wassergärten, das Umweltbildungszentrum, der Wolkenhain und die neuen Internationalen Gärten in den Gärten der Welt, erklärte Lohmann. Letztere sollen am 1. Dezember wieder öffnen. Bis zum Frühjahr soll der Kienberg als Volkspark neu angelegt sein.

Der Weiterbetrieb der Seilbahn ist für die nächsten drei Jahre gesichert. In welcher Form, soll in vier Wochen klar sein, kündigte Christoph Schmidt, Geschäftsführer der IGA und Grün Berlin, im rbb an.