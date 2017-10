Die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn wird voraussichtlich nur 20 Millionen Euro an die Landeskasse zahlen können. Gerechnet hatte man mit 30 Millionen Einnahmen, teilte die IGA-Geschäftsführung am Donnerstag mit. Wegen des verregneten Sommers werden bis zum IGA-Ende am 15. Oktober voraussichtlich nur 1,6 Millionen Besucher gekommen sein - eingeplant waren zwei Millionen Gäste.