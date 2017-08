Noch bis zum 15. Oktober findet die Internationale Gartenausstellung in Berlin-Marzahn statt. Neben wunderschöner Natur hat die Gartenschau einige sportliche Überraschungen zu bieten. Frei nach dem Motto: Nicht nur schauen, selber machen. Von Uri Zahavi

Die Internationale Gartenausstellung ist so ein Beispiel. Hört man sich ein wenig auf dem Gelände um und befragt die Besucher, warum sie denn den Weg nach Berlin-Marzahn angetreten haben, sind immer wieder die gleichen Antworten zu vernehmen: "Wegen der Natur", sagt eine ältere Dame. "Wir sind mit den Kindern hier, um ein bisschen dem Alltag zu entfliehen", sagt wiederum eine Familienmutter. Von den Sportangeboten auf der IGA ist weit und breit nichts zu hören.

Es gibt Veranstaltungen und Orte, die haben einen bestimmten Ruf. Besucher gehen hin, haben spezifische Vorstellungen und Erwartungen und diese werden bestätigt oder enttäuscht. Es scheint so, als würde es immer seltener vorkommen, dass Menschen eine Veranstaltung überrascht verlassen. Positiv oder negativ sei zunächst dahingestellt.

Hand aufs Herz: Der Chinesische Garten versetzt Besucher schon in einen meditations-ähnlichen Zustand. Ein magischer kleiner Teich, Brücken und kleine tempelähnliche Häuser im chinesischen Baustil. Jeden Samstag verwandelt sich der Chinesiche Garten dann auch in sportlicher Hinsicht zum Zentrum der Ruhe und Meditation. Oliver Röstel ist seit 20 Jahren Qi-Gong-Lehrer und gibt auf der IGA Kurse. Qi-Gong, die chinesische Form der Kultivierung von Körper und Geist kommt auf der IGA gut an.

Jeder kann mitmachen. Jung, alt, erfahren oder totaler Anfänger. Es ist eine bemerkenswerte Energie, die von der kleinen Gruppe, bestehend aus zwei Freundinnen und einer Familie mit ihren Kindern, ausgeht. Gleichgewichtsübungen, Muskellockerung und das Finden der eigenen Mitte. Um die Teilnehmer herum versammeln sich schnell immer mehr Interessierte - und probieren aus sicherer Entfernung mitzumachen. "Das ist schon am Anfang ein bisschen seltsam, weil man weiß, dass es hier mal Publikum geben kann und man Verrenkungen macht, die man alltäglich so nie machen würde", erzählt eine der Teilnehmerinnen. "Aber wenn man einmal drin ist und sich konzentriert, dann funktioniert das alles ganz wunderbar."

Die Atmosphäre im Chineschien Garten, inmitten der Natur, ist außergewöhnlich. Trotz vieler Besucher ist es ruhig - meditativ eben. "Ich denke die Atmosphäre hier ist einzigartig, dieser Chinesische Garten ist etwas ganz Besonderes", sagt Qi-Gong-Lehrer Oliver Röstel. Er ist jeden Samstag hier. "Vor allem für mich, der mit der asiatischen Kultur sehr befasst ist, ist das etwas ganz Tolles. Die Leute, die hierher kommen, sind einfach sehr entspannt." Die Kurse, die Oliver Röstel gibt, sind im Preis einer Tages- oder Dauerkarte inbegriffen. Diese kosten für Erwachsene 20 Euro, beziehungsweise 90 Euro.