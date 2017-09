Serie: Unerzogen | Kindererziehung heute - Nicht alles war früher besser

02.09.17 | 08:32 Uhr

Ein strenger Blick und das Kind schlug gehorsam die Augen nieder. So ging Erziehung über viele Zeiten. Doch das hat sich längst gewandelt - nicht nur in Berlin. Einige Eltern erziehen sogar bewusst gar nicht mehr. Der Nachwuchs soll "unerzogen" bleiben. Von Sabine Prieß



Haben Sie je von der Dalton-Pädagogik gehört? Nun, bei diesem aus den 1920er Jahren stammenden Lernkonzept aus den USA arbeiten Schüler selbständig und eigenverantwortlich an Themen. So soll der Nachwuchs selbst entscheiden, was und wie er lernt, die Methode ist ein reformpädagogischer Ansatz. Unterrichtet wird so beispielsweise seit fünf Jahren am Berliner Albrecht-Dürer-Gymnasium in Berlin.



Doch stumpfer Frontalunterricht ist heute sowieso an vielen Schulen der Hauptstadt Geschichte. Früher war das anders. Vorne dozierte der Lehrer. Ein strenger Blick des Erwachsenen genügte und das Kind schwieg, schlug gehorsam die Augen nieder. Die preußische Idee von Erziehung – basierend auf den Werten Pünktlichkeit, Ordnung und Disziplin - dominierte die Schulen. Moderne Tendenzen lehnte man strikt ab, gefordert waren Gehorsam und Obrigkeitsdenken. Ende des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kamen neue Ideen auf. Die sogenannte Reformpädagogik wollte der "Pauk- und Drillschule" mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhaftes Forschen entgegen stellen. Erziehung sollte mehr vom Kinde ausgehen. "Hilf mir, es selbst zu tun", ist so bis heute das Motto der Montessori-Pädagogik. Wirklich Fuß fassen konnten diese Ansätze damals nicht. Ein Weltkrieg kam und ging.

Ein gemeinsamer Senat kümmert sich um Berlins Kinder

In Berlin gab es später einerseits das teils sehr alternative Westberlin und auf der anderen Seite der Mauer die - auch was die Kindererziehung angeht - kollektiv geregelte DDR. Ganz klar: Kinder wurden hinter dem sozialistischen Schutzwall anders erzogen als in Westdeutschland und insbesondere Westberlin. Und das sah vereinfacht formuliert so aus: Berufstätige Mütter und teils riesige Kinderkrippen auch schon für ganz kleine Kinder auf der einen und selbstverwaltete Kinderläden in Elterninitiative für die antiautoritär erzogenen Kinder der Blumenkinder auf der anderen Seite der Mauer. Und während man sich im Osten mithilfe des Töpfchenzwangs intensiv um Kontrolle über (die Ausscheidungen der) Kleinkinder bemühte, wurden die anderen im Westteil der Stadt schon dreijährig sexuell aufgeklärt und machten unkontrolliert Krach. Auch das ist lange her. Längst sind Ost- und Westberlin weitgehend ineinander verschmolzen. Ein gemeinsamer Senat kümmert sich um die Belange der Berliner Kinder und mancher Kita-Träger bietet – ganz selbstverständlich - Einrichtungen in Neukölln, Moabit, Pankow und Lichtenberg an. Herkunft der ErzieherInnen Eltern und der Kinder – egal. Und das ist ja auch gut so.

Keine Kita-Kosten, zu wenig Kita-Plätze und ErzieherInnen

Gut ist auch, dass ab 2018 alle Kita-Jahre in Berlin kostenfrei sind. Zwar mangelt es massiv an Kita-Plätzen und ErzieherInnen, doch die gute Absicht kann nicht bestritten werden. Die Vielzahl der Kita-Profile ist indessen riesengroß. Da gibt es – in der Tradition Westberlins –Kinderläden mit viel Elterneinsatz, Montessori-Einrichtungen, Häuser mit demokratischem Ansatz oder es wird "situativ" gearbeitet. Für die ganz hart Gesottenen hat es dann noch den Waldkindergarten. Hier ist draußen sein alles. Tatsächlich - in einer Großstadt wie Berlin ist fast alles möglich – wenn man den avisierten Kita-Platz dann auch erhält. Doch was ist richtig? Geht es darum, dem eigenen Nachwuchs eine glückliche Kindheit zu verschaffen oder ihn möglichst gut und effizient auf die Gesellschaft und die nachfolgende Arbeitswelt vorzubereiten. Sein oder haben? Diese Frage stellt sich Eltern auch im 21. Jahrhundert. Wie soll "man" sein Kind erziehen, es in welcher Kita mit welchem Konzept anmelden?

Mehr zum Thema - Keine Schuhe, keine Schule - weil das Kind es so will Frühmorgens der Streit um die Klamotten, beim Frühstück Kampf um den Brotaufstrich, unterwegs Geheule vorm Kaugummiautomaten - Erziehung ist anstrengend. Manche Eltern glauben, es geht auch anders: Ohne Erziehung nämlich. Susanne Bruha hat Anhänger der sogenannten Unerzogen-Bewegung in Potsdam getroffen.

Immer wieder gibt es Erziehungs-Trends

Immer wieder geistern Trends durch die Elternwelt. Die strenge Super-Nanny (inzwischen vom eigenen Modell geläutert), die rigide Tigermutter mit chinesischen Wurzeln. Ein Autor (Jan-Uwe Rogge) fordert seit den 1990er Jahren erfolgreich "Kinder brauchen Grenzen", ein anderer (Jasper Juul) will kompetente Kinder mit "Grenzen, Nähe, Respekt". Das war längst nicht alles. Es gibt die "Slow Family" – hier wird alles langsam und im Tempo des Kindes gemacht. Oder Helikopter-Eltern, die – meist unfreiwillig – ihre Kinder mit Fürsorge überschütten, überwachen und auch im Erwachsenenalter nicht loslassen. Ganz aktuell gibt es dann auch noch die "Unerzogen"-Methode. Hier wird vorausgesetzt, dass Kindern mit bewusster Formung, also Erziehung, emotionale Gewalt zugefügt wird. Die Eltern versuchen, ihren Nachwuchs möglichst nicht zu erziehen, sondern selbstbestimmt und gleichwürdig durchs Leben zu geleiten. Das Kind möchte auch bei Minusgraden nichts anziehen? Bitte schön. Es wird nämlich, so die Idee, dadurch merken und lernen, dass und wie kalt es draußen ist und dann durch Erkenntnis und intrinsische Motivation in die bereitgehaltenen Kleider schlüpfen. Das kommt Ihnen bekannt vor? Die Werte der Unerzogen-Methode sind denen des antiautoritären Erziehungsstils der Blumenkinder nicht unähnlich. Bis auf den Unterschied, dass bei letztgenannter der Willen zu Erziehung selbst noch dem Namen inne wohnte.

Ab der Einschulung sind die Kinder im System

Eines eint jedoch alle Kinder, die im Elternhaus mit alternativen Erziehungsstilen konfrontiert werden: spätestens mit dem Schulalter treffen die Kinder auf die kommunalen Strukturen von Schulen. Nicht immer wird es dann leicht für das Kind - und für die Eltern. Und nicht zuletzt für die Lehrer und Erzieher, die auf sie treffen.