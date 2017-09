Serie: Unerzogen | Erfahrungen in der Kita - "Kinder im Schlafanzug gehören zum Geschäft"

17.09.17 | 09:50 Uhr

Dass Kinder morgens im Schlafanzug zur Kita gebracht werden, weil sie es so wollten, gehört für eine Berliner Kita-Erzieherin zum Geschäft. Die Sache mit dem Schneeanzug im Sommer war da schon heikler. Ein Gespräch über Eltern, Grenzen und "unerzogene" Kinder.

rbb|24: "Mia wollte sich heute partout nicht anziehen" - würde es Sie überraschen, wenn Sie morgens Kinder im Schlafanzug "geliefert" kriegen?

Erzieherin: Das gehört mittlerweile zum Geschäft. Es kam schon mehrmals vor, dass ein Kind im Schlafanzug und mit Schlafwindel – also noch der Windel von der Nacht – abgegeben wurde. Da wird dann damit argumentiert, dass das Kind das so wollte. Und es wird dann eben auch so in die Kita gebracht.

Wir sollten bei morgendlichen 25 Grad im Schatten ein Kind im Schneeanzug entgegennehmen. Berliner Erzieherin

Was machen Sie dann?

Wir gehen damit ganz klar um und sagen, dass das nicht akzeptabel ist und dass die Kinder mit frischer Windel und dem Wetter entsprechender Kita-Kleidung abgegeben werden sollen. Damit wir sie nicht erst noch umziehen müssen.

Ein Kind bei zehn Grad nur im Schlüpfer abzugeben wäre also nicht die allerbeste Idee?

Nein. Wir hatten aber auch schon genau den gegenteiligen Fall. Wir sollten bei morgendlichen 25 Grad im Schatten ein Kind im Schneeanzug entgegennehmen. Als wir dann sagten, dass das nicht geht – wir müssen ja auch das Kind vor Hitzschlag und Dehydrierung schützen – war die Argumentation die Gleiche wie immer: Es war der Wille des Kindes. Und dem wird dann auch gefolgt …

Wie reagieren die Eltern, wenn sie von Ihnen darum gebeten werden Ihre Grenzen – also bitte im Sommer nicht im Schneeanzug bringen – einzuhalten?

Sie zeigen in der Regel schon Verständnis. Ich glaube, sie scheuen einfach manchmal den Konflikt. Sie holen uns zur Hilfe und wir sollen dann in den Konflikt gehen und das vielleicht besser lösen, als sie das können. Dann sind sie auch nicht der Böse. Das ist, glaube ich, oft die Angst der Eltern. Wenn wir dann sagen, dass wir nicht nur ein einziges Kind, sondern eine große Gruppe haben – und wir schon deshalb nicht mit jedem Kind alles ausdiskutieren können – können sie das aber meistens nachvollziehen. Da gibt es selten weitere Diskussionen.

Haben Sie denn mit den Kindern viele Diskussionen über "Grenzen" und "Regeln"?

Normalerweise können wir den Kindern gut erklären, welche Regeln wir haben. Wir machen es aber auch manchmal so, dass sie Dinge selbst erfahren können. Denn die Grenzen müssen auch mal überschritten werden, um als Grenzen wahrgenommen zu werden. Wenn die Kinder bei Regen partout nicht mit Matschhose raus wollen, dann lassen wir sie das auch mal testen. Wenn sie dann eine nasse Hose haben, kommen sie durch die eigene Erfahrung darauf, dass das nicht geht und lernen etwas. Ich glaube, sie haben mit ihren Eltern ganz andere Diskussionen. Sie wissen schon, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und gehen mit Mama und Papa anders um.

Wenn Eltern ihren Kindern wenig Grenzen setzen: Wirkt sich das in Ihrem Arbeitsalltag aus?

So richtig kann man ja nicht immer nachvollziehen, wie es zuhause läuft. Aber da Kinder viel über Vorbildfunktion und Imitation auch von uns lernen - und wir lassen ihnen zwar viele Freiheiten, sind aber auch sehr konsequent – gibt’s mit ihnen kaum Diskussionen. Sie wissen dann einfach, was in unserem Kontext erlaubt ist. Natürlich testen sie immer wieder und schauen, wie weit sie gehen können und wo sie stehen …

Hintergrund Erziehungskonzept "Unerzogen" - Keine Schuhe, keine Schule - weil das Kind es so will Frühmorgens der Streit um die Klamotten, beim Frühstück Kampf um den Brotaufstrich, unterwegs Geheule vorm Kaugummiautomaten - Erziehung ist anstrengend. Manche Eltern glauben, es geht auch anders: Ohne Erziehung nämlich. Susanne Bruha hat Anhänger der sogenannten Unerzogen-Bewegung in Potsdam getroffen.

Gibt es große Unterschiede beim Erziehungsstil, den die Kinder zuhause erleben?

Ja. Es kommen sehr unterschiedliche Erziehungsstile zusammen. Unsere Kinder sind auch sehr unterschiedlicher kultureller Herkunft, das spielt dabei auch eine Rolle. Das sieht man schnell. Denn wir kriegen als Erzieher auch in Bring- und Abholsituationen mit, wie das mit den Eltern läuft. Aber, wie gesagt, im Kita-Kontext spielt das kaum eine Rolle.

Was halten Sie von einem Erziehungskonzept wie "unerzogen", wo die Erziehung wegfällt? Es geht vor allem um "Gleichwürdigkeit", die Integrität des Kindes soll nicht verletzt werden …

Davon habe ich schon gehört, dass da ganz bewusst auf Erziehung verzichtet wird. Ich glaube aber, dass es trotzdem ein Erziehungsstil ist. Die Eltern verfolgen durch ihr Verhalten ein bestimmtes Ziel: Sie wollen die Bedürfnisse der Kinder ernst nehmen. Die Idee ist, dass das Kind viel entscheiden darf. Das funktioniert allerdings eher in einer Eins-zu-Eins-Beziehung und ist in einem Kindergarten schwer umsetzbar. Das geben unsere Rahmenbedingungen gar nicht her. Ich finde es gut, die Kinder mehr zu beteiligen und sie mehr wertzuschätzen. Ich glaube aber, dass ein Kind einen gewissen Rahmen, der ihm Sicherheit gibt, benötigt. Der schafft Verlässlichkeit und Schutz. Das müssen ja nicht unbedingt "Grenzen" sein. Wir nennen es auch "Vereinbarungen" oder "Absprachen", die wir gemeinsam mit den Kindern treffen. Das ist dann der partizipative Ansatz. Wenn die Kinder mit überlegen, welche Regel beispielsweise für welche Konfliktsituation aufgestellt werden sollte. Es ist ja für eine Gesellschaft unabdingbar, dass Grenzen und Werte eingehalten werden.

Tragen Kinder, denen zu Hause wenig Grenzen gesetzt werden, Konflikte mit anderen Kindern und Erziehern, also Erwachsenen, anders aus?

Ja, das merkt man manchen Kindern ganz deutlich an. Sie lernen eben ganz viel durch Beobachten. Natürlich müssen sie auch experimentieren. Aber es gibt Situationen, wo man einschreiten muss. Da ist es als Erwachsener wichtig, konsequent und logisch nachvollziehbar zu bleiben. Denn es müssen ja auch – wenn es um Gewalt geht – andere geschützt werden. Das gilt auch für Gefahrensituationen und persönliche Belastungsgrenzen. Wenn einem Kind das zuhause nicht aufgezeigt wird, wird es schon schwierig. Das merkt man am Konfliktverhalten. Und wenn ein Kind da deutlicher reagiert, müssen wir dann auch deutlicher intervenieren und einschreiten.

Grenzen müssen auch mal überschritten werden, um als Grenzen wahrgenommen zu werden. Berliner Erzieherin

Schaffen Kinder das eigentlich ohne explizite Hilfe: Grenzen (anderer) erkennen und respektieren?

Sie erkennen sie schon. Aber die Frage ist eben immer, wie sie damit umgehen. Da gibt es schon Unterschiede. Gut ist, seine eigenen Grenzen aufzuzeigen und die des Gegenübers zu erkennen – und da wird es dann schon manchmal schwierig. Kinder merken, wenn sie konsequent an der Grenze des anderen gestoppt werden. Aber das muss dann auch beibehalten werden. Es führt zu Unsicherheit, wenn ich heute sage etwas geht nicht und finde es morgen ok. Dann wird immer wieder ausgetestet und experimentiert, wie weit man gehen kann. Kinder versuchen ja, sich an den Erwachsenen zu orientieren.

Haben Sie den Eindruck, dass heute grundsätzlich wenig erzogen wird – oder dass es immer mal wieder neue Moden in der Erziehung gibt?

Grundsätzlich glaube ich, dass Eltern unsicherer sind und nicht mehr so viel intuitiv agieren. Das liegt aber auch daran, wie sich die Gesellschaft, die ja eine Art Spiegelbild von Erziehung ist, gewandelt hat. Alles wird immer schneller und ist immer verfügbar. Darunter leidet manchmal die Beziehungsarbeit. Erziehungsmethoden wie "unerzogen" geben der Sache dann auch manchmal nur einen Namen und eine Richtung. Insgesamt tendieren Eltern heute mehr zu den individuellen Erziehungsweisen, was ja grundsätzlich gut ist. Doch das Kind braucht eben trotzdem auch ein Wertesystem, worüber es in die Gesellschaft integriert wird. Diese Werte sollen natürlich nicht aufgezwungen werden, sondern eher in einer Art Tandem-Modell gelebt werden.

These: Alle finden Pippi Langstrumpf toll. Aber am Ende wünschen sich die meisten dann doch alle eher kleine Tommis und Annikas, weil die weniger anstrengend sind und auch nicht dauernd anecken. Ist da was dran?

Pippi Langstrumpf steht vor allem auch für eine Mädchenfigur, die endlich mal stark gemacht wurde. Sie geht ihren eigenen Weg, macht Sachen anders und zeigt auf, dass manche Regeln und Grenzen sehr starr sind und hinterfragt werden sollten. Aber ich denke, die meisten Eltern wollen von allem ein bisschen, denn sie wünschen sich ja individuelle Persönlichkeiten. Also ein bisschen Pippi, ein bisschen Tommi und ein bisschen Annika. Das ist eine gute Mischung.

Wenn Sie einen Wunsch an die Eltern in ihrem Kita-Kontext frei hätten, welcher wäre das?

Lacht. Was mir meine Arbeit erleichtern würde wäre, wenn uns mehr Wertschätzung und Vertrauen entgegengebracht würde. Sodass wir uns nicht ständig rechtfertigen müssten. Oft geht es darum, warum das Kind was an hat oder die Socke fehlt - also um das banale Drumherum. Dabei konzentrieren wir uns so sehr auf die Beziehungsarbeit. Ich würde mir wünschen, dass das als wichtiger Teil unserer Arbeit gesehen wird. Das Interview führte Sabine Prieß.