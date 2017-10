Zurück und zurück und zurück: Über eine viertel Stunde lang beobachten wir Meng Meng - eine Panda-Dame im Rückwärtsgang. Was auf den ersten Blick schon fast possierlich aussieht, bringt einige Zoobesucher doch zum Nachdenken: "Sie sieht ganz putzig aus, aber dass sie rückwärts äuft, ist nicht normal", sagt etwa Carsten Knabe. Indre Illig findet, "dass das eher wie Hospitalismus aussieht. Ich denke da eher an 'armes Tier' als an: ach wie schön!"

Ist Meng Meng also verhaltensgestört? Für den Zoo-Direktor Andreas Knieriem sind diese Vorwürfe schlicht "Quatsch". "Es hat nichts mit den Besuchern zu tun oder mit der Anlagenart", sagt er. "Die Besucher tangieren Meng Meng gar nicht. Es ist in ihrem Gehege vollkommem still." Die Zoo-Mitarbeiter beobachten stattdessen, dass die Panda-Dame immer dann rückwärts läuft, "wenn ihr etwas nicht passt". Knieriem sagt: "Dann ist der Bambus nicht feucht genug oder was auch immer - dann geht sie eben rückwärts."