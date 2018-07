Bild: rbb/Rike Runge

Street View konserviert Berlin 2008 - Schillerkiez in Neukölln: Bei Google für immer Problemviertel

24.07.18 | 06:26 Uhr

Cafés und Bars, Galerien, direkte Parklage: Der Neuköllner Schillerkiez ist heute eines der begehrtesten Wohnviertel Berlins. Bei Google Street View hingegen zeigt sich der Kiez von einer anderen Seite. Eine Zeitreise ins Jahr 2008. Von Sarah Mühlberger



Eine hübsche Altbauwohnung, mitten im Neuköllner Schillerkiez - und es findet sich partout kein Nachmieter. "Schöne Wohnung", sagen die Interessenten, "aber eine tote Gegend. Hier gibt es ja gar nix!" Obwohl er damals drei Monate lang doppelt Miete zahlen musste - für seine neue Wohnung in Schöneberg und die alte in Neukölln - muss Reinhold Steinle lachen, wenn er von seiner gescheiterten Nachmietersuche 2005 erzählt: zu skurril erscheint im Jahr 2018 die Vorstellung, dass sich für eine Wohnung im Schillerkiez kein Nachmieter findet.

Ein Schwabe führt durch Neukölln | Bild: Reinhold Steinle

Flaggen erinnern an die EM 2008

Das Neuköllner Viertel zwischen Columbiadamm im Norden und Leinestraße im Süden ist in den vergangenen Jahren zu einer der begehrtesten Wohngegenden Berlins geworden; neue Mieter zahlen ein Vielfaches dessen, was wenige Jahre zuvor üblich war und reißen sich dennoch um die frei werdenden Wohnungen. "Nette Bars, Restaurants, Spätis, Cafés direkt vor der Haustür - besser geht es kaum", so wird die Nordneuköllner Gegend in einer aktuellen Wohnungsanzeige auf dem Portal Immobilienscout24 angepriesen. Vormittags sind die Gehwege voll mit Kinderwägen, abends bevölkern Berliner und Touristen die Bars und Kneipen.

Wer sich aber mit Google Street View durch den Schillerkiez bewegt, sieht ein anderes Bild: Leere Straßen, auf denen nur vereinzelt Passanten und Fahrradfahrer unterwegs sind. Aus einem Fenster am Herrfurthplatz, direkt über dem "Keglerheim", längst geschlossen, hängen eine deutsche und eine türkische Flagge - als die Google-Autos im Juli 2008 hier ihre Aufnahmen machten, hatte die Türkei im Halbfinale der Europameisterschaft gerade knapp gegen Deutschland verloren.

Seither sind die Bilder nicht aktualisiert worden. Google verweist auf die geltenden Datenschutzbestimmungen in Deutschland, andere halten eher die damaligen Diskussionen rund um die Veröffentlichung der Bilder für ursächlich. Und so bleibt Berlin bei Google Street View auf dem Stand von 2008 konserviert, obwohl sich die Hauptstadt seither völlig verändert hat - so wie in Neukölln.

Früher war der Schillerkiez weder "hip" noch "in"

Den Wandel hat Reinhold Steinle genau mitverfolgt, obwohl er vorher wegzog. Seit 2008 bietet der Schwabe Stadtführungen durch Neukölln an, unter anderem durch den Schillerkiez, der sich "total verändert" habe. Früher wohnten vor allem Arbeiter hier, dann stieg die Arbeitslosigkeit im Viertel, viele Geschäfte und Cafés machten zu, weil den Bewohnern das Geld fehlte. Es folgte eine Zeit der Leere, die auch auf den Street-View-Aufnahmen zu sehen ist.

"Als ich vor zehn Jahren mit den Führungen anfing, war hier von 'hip' noch nicht viel zu sehen", erinnert sich Reinhold Steinle. "Dafür konnte man im türkischen Café für 2,80 Euro frühstücken." Und ein paar Straßen konnte man Flugzeugen beim Starten und Landen zusehen. Erst im Oktober 2008 stellte der Flughafen Tempelhof seinen Betrieb ein. Zwei Jahre später wurde das Gelände zum Park - und die Herrfurthstraße zum direkten Durchgang.

"Ende der Welt": Flughafengelände, Sommer 2008

"Früher war es so: An der Oderstraße war die Welt zu Ende", sagt Reinhold Steinle. Auf den Google-Streetview-Aufnahmen sieht man den Stacheldrahtzaun, der die Wohnstraße vom Flughafengelände trennte. Wer damals hier wohnte, hatte es mit ohrenbetäubendem Lärm zu tun; wer heute hier wohnt, hat nun stattdessen einen riesigen Park vor der Tür. Tagsüber ist es heute manchmal so voll in den Straßen des Viertels, dass Steinle mit größeren Gruppen nicht an den Kinderwägen, Fahrrädern, Fußgängern und Cafébesuchern vorbeikommt.

Der Eingang zum Tempelhofer Feld in der Herrfurthstraße, Sommer 2018.

"Der Kiez hat sich utopisch gewandelt", sagt Michael Schäfer, den alle "Kohle" nennen: In der Herrfuthstraße, dort, wo heute ein brasilianisches Kunstkollektiv das "Aviatrix" betreibt - Café, Boutique und Atelier in einem - hatte Schäfer 35 Jahre lang eine Kohlehandlung. Er selbst wohnt bis heute auf der Straßenseite, für 300 Euro. Der Mieter unter ihm zahlt für die gleiche Wohnungsgröße fast 900 Euro.

Alles ändert sich - aber der Späti bleibt

Vieles von dem, was den Schillerkiez heute ausmacht - die zahlreichen Cafés, Galerien, vielen Familien, der Wochenmarkt - sei vor zehn Jahren noch nicht vorstellbar gewesen, sagt Michael Schäfer. Eines ist in den all den Jahren immerhin gleich geblieben: Wer in der Herrfurthstraße Zigaretten, Getränke oder Eis will, geht "Zum Freund" - so hieß und heißt ein Späti an der Ecke zur Lichtenrader Straße, Slogan: "Einkauf, Möglichkeit, Allerlei".



"Kohle" freut sich grundsätzlich über die Aufwertung seines Viertels und über "die ganzen Restaurationen, die wir jetzt hier haben". An manchen Abenden zählt er von seinem Fenster aus allerdings weit mehr als 100 Menschen, die durch seine Straße ziehen und feiern. Das sei ein ganz schöner Lärmpegel - auch ohne Flugzeuge.