Interview | Google Street View in Brandenburg - "Es ist doch schön, dass das weltweit zu sehen ist"

23.07.18 | 09:00 Uhr

Brandenburg ist bei Street View ein nahezu komplett weißer Fleck. Nur ein paar an Berlin angrenzende Gemeinden und wenige ausgewählte Orte wie Sanssouci sind zu sehen. Doch im Norden des Landes digitalisiert Frank Mahnke seine Heimat einfach selbst.

Brandenburg ist online mal wieder abgehängt. Wer die Mark virtuell erforschen will, stößt schnell an Grenzen. Nämlich an die zu Berlin. Während die Hauptstadt auf der digitalen Weltansicht beim Online-Dienst Google Street View weitgehend abgedeckt ist - wenn auch im Jahr 2008 verharrend - ist Brandenburg nur in den Randlagen von Wernsdorf, Eichwalde, Schönefeld, Schulzendorf und Großziethen virtuell begehbar. Und das auch nur wenige Schritte. Dabei wurde im Sommer 2008 eigentlich ganz Deutschland von den Kamera-Wagen des Internet-Giganten erfasst. Doch wegen der Hysterie um die Datensicherheit veröffentlichte Google nur das Bildmaterial der zwanzig größten deutschen Städte. Und verzichtete seither darauf, die ländlicheren Aufnahmen, etwa aus Brandenburg, aus der digitalen Mottenkiste zu holen.

Nur der Lausitzring, Sanssouci und Rheinsberg existieren virtuell

Später ist Google immerhin den Lausitzring in Schipkau (September 2012) und die Parks rund ums Schloss Sanssouci in Potsdam sowie ums Schloss Rheinsberg (beide im Mai 2015) abgefahren. Doch überall sonst existiert Brandenburg virtuell nicht. Weder Potsdam noch Cottbus sind zu sehen, in Frankfurt (Oder) kann man immerhin über die Grenze nach Słubice schauen. Doch Google unterstützt Eigeninitiative. Mithilfe der Street View App kann jeder eigene Fotos einstellen und den Kartendienst ergänzen. Besonders pittoreske Orte in Brandenburg kann man sich deshalb dank der verstreuten Fotos anschauen. In Potsdam lief ein Mann namens Oscar Stahlberg im Juni 2017 einen kurzen Abschnitt der Hegelallee und Weinbergstraße sowie die kurze Mauerstraße dazwischen ab.

Doch bei ganz genauem Hinsehen entdeckt man im Norden, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, ein einziges größeres abgedecktes Gebiet. Etwas nordwestlich von Rheinsberg, nahe Flecken Zechlin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) Kilometerweit sind dort die Wege durch die Wälder und rund um mehrere Seen komplett begehbar. Und all das dank eines Mannes: Frank Mahnke ist seit August 2017 einfach auf eigene Faust losgezogen und hat das Gebiet digitalisiert. Wir haben mit ihm gesprochen:

Bild: rbb

Herr Mahnke, wie kamen Sie darauf, ihre Heimat digital festzuhalten? Frank Mahnke: Die Idee kam mir durch Gespräche mit meinen Gästen. Die erzählten mir oftmals, dass sie sich beim Wandern oder Spazieren verlaufen haben. Das war der Ausschlag gebende Punkt, an dem ich mir gesagt habe, da muss man doch mal was machen. Fotos? Es ging schon darum, dass ich unseren Gästen hier auch ein bisschen was bieten kann, den Streckenplan und Orientierung.

Und da kamen Sie sofort auf Google Street View? Das ist eben die neueste Technik. Ich dachte mir, so können sie, wenn sie hier im Wald sind und sich verlaufen haben, einfach reinschauen und sehen: Ach, hier ist der Weg und da muss ich lang. Da ist das doch die annehmbarste Technik. Und zugleich ist es doch schön, dass das weltweit zu sehen ist. Und dann ging es einfach los? Na, ich habe mich schon gut vorbereitet und mir durchgelesen, wie die technischen und rechtlichen Anforderungen aussehen. Also über - nicht bei - Google. Ich habe keinen direkten Kontakt, aber das findet man eigentlich alles ganz gut, in der App und den Richtlinien. Da habe ich mich durchgearbeitet. Und als ich dann eine passende, zertifizierte 360-Grad-Kamera gekauft hatte, ging es los.

Frank Mahnke ist in Alt-Lutterow geboren, in dem Haus, in dem er heute seine Ferienwohnungen anbietet, seit seine zwei Kinder ausgezogen sind. An Wochenenden zog es ihn schon immer durch die Wälder, vor allem an die Seen der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Landesgrenze ist nur wenige Kilometer entfernt. Seit etwa einem Jahr hat er nun regelmäßig seine 360-Grad-Kamera dabei. Die Leute überall auf der Welt sollen die schöne Gegend auch sehen können, findet er. Und dann knackt es. Nur die Schritte des 52-Jährigen sind inmitten der Ruhe des Waldes zu hören. Im Kopf zählt er sie mit: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10. Dann reckt Mahnke seinen rechten Arm mit der Kamera hoch und lässt ein Bild knipsen. Alle acht Sekunden löst sie aus: Das Bild wandert dann direkt aufs Handy, wird dort gespeichert und im besten Fall wird parallel schon die Strecke erstellt, mithilfe von GPS-Daten, erklärt er.

Womit haben Sie angefangen? Zunächst bin ich bei uns im Ort die Dorfstraße rauf und runter. Danach ging es nach Flecken Zechlin und dann in die Wälder, um den Kapellen- und Kellsee und schließlich um den Großen Wummsee. Wie viele Bilder entstehen da auf einer Tour? Bei einer Strecke sind das dann oft 500 Bilder, die ich verbinde. Gerade gestern erst bin ich wieder eine Teststrecke abgelaufen. Insgesamt habe ich bereits über 3.000 Bilder aufgenommen. Wissen Sie, wie viele Kilometer Sie mittlerweile abgefahren und -gelaufen sind? Das sind sicher um die dreißig, vielleicht auch schon mehr. Allein rund um den Wummsee sind es zehn.

Bild: rbb

Natürlich gehört auch die Liebe zur Technik dazu. Sein ganzes Leben regelt der Hausmeister über sein Handy. Eine Drohne hat Mahnke auch schon getestet. Und wenn er in nicht Wäldern wandert, fotografiert er gerne auch mal mit der Digitalkamera auf dem geschlossenen Truppenübungsplatz Wittstock ganz in der Nähe: "Das sind dann schon ganz andere Bilder, wenn da ein von der Sonne ausgeblichener Rotwildschädel wie in einer Steppenlandschaft liegt."



Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Viele Menschen hatten vor zehn Jahren große Skepsis, für immer bei Google Street View zu sehen zu sein. Das steht in den Geschäftsbedingungen von Google klar drin. Und in der App gibt es auch eine Automatik zur Verpixelung von Personen. Aber bei meinen Wegen kommen oft nicht viele Menschen vorbei. Wenn ich bei 500 Bildern zwei Menschen drauf habe, kann ich mich danach genau an die erinnern. Da kann ich am Ende die einzelnen Bilder schnell nachbearbeiten und die Leute unkenntlich machen. So wie Sie es beschrieben haben, ist es hier einfacher als in der Stadt. Ja sicher, jedes Autokennzeichen, jedes Gesicht muss ich wegmachen. Klar gibt es auch eine Automatik, von der ich aber nicht weiß, wie gut sie funktioniert. In der Stadt müsste ich bei jedem einzelnen Bild alles abschwenken und prüfen. Wie wird das geprüft, was Sie hochstellen? Es gibt eine automatisierte Erkennung von Google, die theoretisch auch Aufnahmen löschen kann. Man könnte für jedes Bild eine Beschwerde einlegen, dann muss Google spezifisch reagieren. Ansonsten kann das gar nicht alles geprüft werden. Das liegt auch in meiner Verantwortung: Das Pixeln, das Unkenntlichmachen der Gesichter und Nummernschilder, das mache ich allein. Sind Sie über die Zeit besser und professioneller geworden? Sicherlich, allein schon beim Aufnehmen der Bilder: Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich die Kamera nicht die ganze Zeit am Stück überm Kopf halten kann. Und ohne Untersatz hätte ich auch immer die Finger drauf. Deshalb fand ich den Eigenbau mit Deckel ganz praktisch, auch um von oben mein schütteres Haar zu verdecken. Und da der Deckel so weiß war, habe ich mir gedacht, schreibe ich gleich noch meine Kontaktdaten mit drauf.

Bild: rbb

Die wichtigste Voraussetzung neben der Ortung ist ein funktionierendes, flächendeckendes Internet. Im Norden Brandenburgs gar nicht so einfach. "Zu DDR-Zeiten gab es noch Wanderkarten, da konnte man sich in den Wäldern mithilfe der markierten Bäume orientieren. Wenn der Baum aber nach 60 Jahren morsch wird und umfällt, ist alles weg. Im Prinzip mache ich nichts anderes, als digitale, moderne Zeichen setzen." Und die bleiben.

So wie Sie das beschreiben, klingt das alles gar nicht so schwierig. Warum sind Sie dann der einzige, der in Brandenburg so viel abbildet? Sicher hilft mir die Gegend. In einer Stadt ist es doch viel schwieriger, weil viel mehr Menschen und Autos unterwegs sind, die man alle verpixeln müsste. Aber die Wälder hier sind doch so schön und ich will, dass Menschen überall auf der Welt sie sehen können. Auch Leute, die vielleicht niemals hierher kommen werden oder können. Wie lange würden Sie benötigen, um ganz Brandenburg zu vermessen? Das würde ich wohl nicht schaffen. Dafür haben wir ja doch ein paar Wege. Und da wäre es schon schön, wenn das noch andere machen. Welchen Kardinalfehler sollten zukünftige Unterstützer beim Erschließen Brandenburgs nicht machen? Einfach die Kamera anmachen, losrennen und am Ende plötzlich feststellen, dass alle Bilder auf einem Punkt zugeordnet sind. Dann hat nämlich die Ortung nicht funktioniert und man muss alles selbst zuordnen. Bei aller Routine passiert mir das auch noch, wenn ich mal zwei oder vier Wochen Pause mache, dass ich die erste Strecke, die ersten Bilder löschen muss, weil ich vergessen habe, dass die Geodaten nicht drauf sind. Das Gespräch führte John Hennig, rbb|24

