Hohohoho - 1. Tür: Schicke Wanne, schicke Wanne!

01.12.18 | 07:25 Uhr

Baden war im 19. Jahrhundert ein Luxus. Doch im Zuge der Siedlungsverdichtung wurde klar: Hygiene ist die Grundlage für die Volksgesundheit. Um 1900 begann dann ein Bauboom öffentlicher Bäder in Berlin. Das erste Türchen führt nach Charlottenburg.

Viel Volk und viele Probleme - Berlin wuchs zum Ende des 19. Jahrhunderts stetig. Die Einwohnerzahlen explodierten, aber die Volkshygiene war im schlechten Zustand. Viele lebten in kleinen Wohungen mit großen Familien unter schlechten hygienischen Bedingungen. So gab es meist nur die Gemeinschaftstoilette eine Treppe tiefer und mit einem Waschbecken in der Küche für viele und für alles. Für die Sommerbaderei gab es Seen und einige Freibäder, doch fürs Badevergnügen und fürs Schwimmen in den kühleren und kalten Tagen gab es nichts. Für Abhilfe sorgten dann die damals so genannten Städtischen Volksbadeanstalten Berlins ab den 1890er Jahren. Das Städtische Volksbad Charlottenburg stammt aus diesen alten Tagen, ist restauriert, gut erhalten und in seiner ganzen Pracht zu besichtigen.

40 Wannen und 23 Brausebäder für die Volkshygiene

Eröffnet wurde das Bad im Jahr 1898 und es war ausgestattet mit einigen hundert so genannten Auskleideplätzen, einige davon in separaten Zellen. Mindestens ebenso wichtig wie das große Badebecken fürs Schwimmen und Baden aber waren die exakt 40 Wannenbäder, denn hierher kamen die Berliner meist mindestens einmal die Woche, um sich in einer separaten Kabine in einer festgelegten Zeit 'mal ordentlich abschrubben zu können. Außerdem hatte das Bad dann noch 23 Brausebäder, wie sie damals hießen, also Duschen.

Das große Vorbild: das Bad in der Turmstraße

Den 2. Weltkrieg überstand das Volksbad Charlottenburg mit einigen kleineren Schäden, ging nach dem Krieg aber schnell wieder in Betrieb. Wie viele der anderen alten Bäder sollte das Bad dann in den 70ern und frühen 80ern abgerissen werden, doch es blieb, denn es hatte Fans, die ständig kamen und es so vor dem Abriss schützten. Laut Stadtgeschichtsforscher Dirk Franke war Berlins allererstes Volksbad, also das Vorbild für das Volksbad Charlottenburg in der Moabiter Turmstraße. Und auch dieses Bad überstand den Krieg, wurde allerdings in den 1970ern abgerissen. Ein bisschen Streit unter den Stadthistorikern gibt es nun darum, dass bereits 1850 ein kommunales Schwimmbad in Berlin gebaut und eröffnet worden war. Doch hatte dieses Bad in Mitte in der Schillingstraße mit vielen konstruktiven Problemen zu kämpfen und wurde auch schnell wieder geschlossen. Es brauchte dann rund vierzig Jahre bis zur Eröffnung des Bads in der Turmstraße 1892, in dessen Nachfolge dann innerhalb weniger Jahre Dutzende Badeanstalten in Berlin gebaut wurden.

