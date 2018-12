Wenn Menschen dicht an dicht aufeinander wohnen, brauchen sie grüne Flächen für die freie Zeit. Der erste nichtadlige innerstädtische Park fürs Stadtvolk, also ein Volkspark, entstand 1846 nach den Plänen von Peter Joseph Lenné im Friedrichshain.

1840 jährte sich das Thronjubiläum Friedrich II. , des Alten Fritz, zum 100. Mal. Aus diesem Anlass beschlossen die Stadtverordneten in Würdigung des Monarchen einen innerstädtischen Park nach ihm benannt zu schaffen. Beteiligt waren die ganz Großen des Gartenbaus: Peter Joseph Lenné gilt als Ideengeber, Gartenbauer Gustav Meyer lieferte die Pläne und Stadtbaurat Ludwig Hoffmann entwarf eine Art Portal am Königstor, den Märchenbrunnen .

Im Park werden die Märzgefallenen von 1848 geehrt, hier erinnert ein Denkmal an die Spanienkämpfer und mit einer Betonsäule und einer Bronzefahne wird der gefallenenen polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten des 2. Weltkriegs gedacht. Von einem Schwimmstadion ist nur eine komische Kuhle in einer grünen Wiese übrig und am Nordostende bröckelt das SEZ, das Sport- und Erholungszentrum vor sich hin, von dessen nun trocken gelegten Außenschwimmbecken man einst quasi in den Park zumindest einige Meter hinaus schwimmen konnte. Das marode SEZ ist eine Fortsetzung der Friedrichshainlogik: Erst einmal etwas großes planen, hinbauen, abreißen und dann überwuchern lassen - so passiert mit dem Flak-Bunker, der gebaut, gesprengt, aufgeschüttet und bepflanzt wurde und so auch passiert mit dem SEZ. Ein Volkspark mit Geschichte.