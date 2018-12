Die Eisenbahn war lange die schnelle Verbindung zur großen weiten Welt. Und solch eine schnelle Verbindung hatte nicht etwa Berlin zuerst, sondern Potsdam. Ältester Bahnhof der Region ist der Potsdamer Hauptbahnhof - so alt wie keine anderer Bahnhof in Preußen.

Die Eisenbahn in Brandenburg und Berlin ist eine ausgesprochen historische Angelegenheit: Sowohl Brandenburgs erster Bahnhof, als auch Berlins erster Eisenbahnhaltepunkt sind noch immer, wenn auch nur rudimentär, erhalten: Der Bahnhof Potsdam und der Bahnhof Zehlendorf, verbunden durch die erste Eisenbahnstrecke der Region, die am 22. September 1838 in Betrieb ging.

Allerdings muss man Berlin auf der Eisenbahn-Zeitleiste in den Geschichtsbüchern deutlich hinter Brandenburg platzieren. Denn: Erstens war der Pionierbahnhof Zehlendorf zur Mitte des 19. Jahrhunderts eben kein Teil von Berlin, sondern ein nur wenig urbaner Vorort - Zehlendorf wurde erst bei der Gründung Groß-Berlins 1920 eingemeindet. Und zweitens endete auch die Verbindungsstrecke von Zehlendorf zum damals sogenannten Potsdamer Bahnhof von Berlin kartographisch nicht auf dem damaligen Gebiet der Stadt, sondern vor den Toren und damit noch immer in der Mark. Ohnehin ging diese Strecke Zehlendorf-Potsdamer Bahnhof auch noch einen Monat später als die Zehlendorf-Potsdam-Eisenbahn in Betrieb: am 29. Oktober 1838.