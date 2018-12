Das Restaurant "Zur letzten Instanz" muss viele Bedürfnisse erfüllen: essen und trinken natürlich. Aber noch wichtiger ist hier die Kundenansprache, denn wenige Meter weiter am Gericht fällen Richter Urteile, nach denen manch einer Trost am Tresen sucht.

24 spannende Geschichten über das Älteste, was Berlin und Brandenburg zu bieten hat. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Berlin ist groß und hier - wie eben überall, wo viele zusammenkommen, - gibt es Zoff und Remmidemmi. Damit die Sache nicht eskaliert, hat die Stadt ein ordentliches Rechtswesen, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat.



Zum Kern dieses Rechtswesens gehört es aber auch, dass bei eskalierenden Streits vor Gericht meist exakt die eine Hälfte der beiden streitenden Parteien am Ende einigermaßen zufrieden ist mit dem Richterspruch, die andere Hälfte muss sich dagegen abfinden mit dem Urteil und macht das am besten bei Schnaps und Bier. Unweit des Berliner Verwaltungsgerichts in der Littenstraße steht die "Letzte Instanz", schenkt Schnaps und Bier aus, und tut das schon sehr lange.