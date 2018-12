Bild: Marcus Behrendt

Adventskalender - 6. Tür: Ein weihnachtliches Prosit vom Havelwinzer

06.12.18 | 07:25 Uhr

Guben, Schlieben und Petzow sind Brandenburger Anbaugebiete und zwar nicht nur von Mais, sondern von Wein. Weinbau hat wirklich Tradition in Brandenburg, die allerdings erst seit kurzem wieder gepflegt wird. Der älteste Weinstock steht am Wachtelberg in Werder.

24 spannende Geschichten über das Älteste, was Berlin und Brandenburg zu bieten hat. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Öchsle? – Auch wenn kaum ein Brandenburger auch nur andeutungsweise weiß, wie dieses komische Wort geschrieben wird: Brandenburg ist ein Weinland, und das bereits seit Jahrhunderten. Weil das kaum einer weiß, hat Brandenburgs Landesregierung eine Lehrschrift herausgegeben. Hier wird auf Büttenpapier gedruckt und mit Pferdekutschen ausgeliefert beschrieben, wie die Mönche bereits im 12. Jahrhundert Terrassen für Wein anlegten, wie sie Wein pflanzten, die Stöcke beschnitten und bewässerten, um dann ein wenig später ordentlich zu pflücken, äh zu lesen, und um dann schon sehr bald den einen oder anderen guten Tropfen zu sich zu nehmen.

Zu DDR-Zeiten einfach weggefroren

Die Zeitangaben für die Weinursprünge in Brandenburg schwanken: Manche sagen vor 700 Jahren, manche behaupten gar vor 900 Jahren und das Landwirtschaftsministerium spricht von mehr als 800 Jahren. Sehr eindeutig wird allerdings das zwischenzeitliche Ende angegeben: Der Wachtelberg in Werder/Havel gilt mit seiner jahrhundertealten Weinbaugeschichte als der älteste Anbaustandort im Land, verlor aber 1956 seine letzten Rebstöcke an den Frost. Einige wenige Rebstöcke im Brandenburger Land überlebten dann noch - von Minusgraden ausgezehrt - ein paar Jahre, doch in den 60er und 70er Jahren galt der Weinbau in Brandenburg als ausgestorben. Umso sicherer und jahrgenau kann aber der Neustart datiert werden, denn das hat auch wieder das Landwirtschaftsministerium recherchiert: "Noch vor dem Ende der DDR, im Jahr 1985, hatten traditionsbewusste Werderaner auf fünf Hektar des alten Kulturstandorts Wachtelberg Reben gepflanzt – die Keimzelle des heute größten brandenburgischen Weinguts." Damit hat Werder also den ältesten Weinberg des Landes.

Aufgerebt, umgerebt und gelagert

Der Wachtelberg also wurde in den 80ern wieder "aufgerebt". 1996 wollte man dann dort noch mehr und besseren Wein, so dass nun umgerebt wurde, und zwar weg vom Müller-Thurgau hin zu den roten Sorten Regent und Dornfelder. Und dann noch ein paar Jahre später kam auch die weiße Rebsorte Saphira in den Berg. Hinzu gesellten sich dann in der Folge auch Sauvignon Blanc und Kernling. Gemessen an den großen Weinanbaugebieten an Rhein und Mosel und auch verglichen mit dem fast benachbarten recht kleinen Gebiet um Saale und Unstrut ist Brandenburgs Weinausbeute ausgesprochen mini und für die Lagerung braucht es auch nur sehr kleine Lagerkatakomben in den wenigen eiszeitlichen Hügeln Brandenburgs, aber langsam und sicher wird es hier mit mit dem Wein immer mehr und immer besser. Ein Kellerchen also für den Brandenburger Wein reicht noch, aber ein gutes Kellerchen muss es schon sein und genau deshalb heißt es in Brandenburg auch nicht Prost, sondern: Pröstachen! Auf die Weihnachtszeit!

Weinlese von der Müller-Thurgau-Trauben auf dem Wachtelberg 1999. Bild: dpa/Jörg Bergmann

