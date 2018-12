Einfach rumsitzen, quatschen und dabei schön einen heben, das ist eine angenehme Sache. Und so richtig Spaß macht es im Freien. Wenn man dann gleichzeitig auch noch kulturell gehoben unterwegs ist, ist der Abend oder der Nachmittag, ach was, der ganze Tag, eine Art Feiertag. Solch einen Feiertag kann man sich in der Kastanienallee in Mitte im Prater schaffen. Die wenigsten Besucher wissen, dass sie hier nicht einfach nur anstoßen, sondern dass sie hier auch noch historisch wertvolles Kulturgut geboten bekommen. Wer im Prater einkehrt, tut das quasi in der Staatsoper unter den Berliner Biergärten: der Prater ist der älteste Biergarten der Stadt.

Seit mehr als 170 Jahren prosten sich im Prater die Berliner und ihre Gäste zu. Das allererste Mal stießen sich dort Bierliebhaber im Jahr in den frühen 30er Jahren des 19. Jahrhunderts an. Als offizieller Ausschank ist das Grundstück seit dem Jahr 1837 verzeichnet. Und nahezu von Anfang an war das Trinken im Prater verbunden mit kleinen und großen kulturellen Darbietungen.

In diesen frühen Tagen des Ausschanks war der Prenzlauer Berg noch eine Art Berliner Nordvorstadt, die sich oberhalb des Rosenthaler Tors entwickelte. Die Kastanienallee war in diesen Tagen nach Darstellungen von Stadthistorikern ein wenig befestigter Weg, gesäumt von Kastanien und führte hier über den Weinbergsweg zum Rosenthaler Tor, der damaligen Stadtgrenze. Als besonders verdienstvoll nennen Berichte aus dieser Zeit das Wirken der Wirtsfamilie Kalbo, die das Etablissement seit 1852 führte und dort neben dem einfachen Ausschank auch noch kleine Vorführungen und Volksvergnügen etablierten.

Anfangs hieß das Geschäft "Cafe Chantant", später dann wohl in Anlehnung an den Wiener Prater zunächst "Berliner Prater" und noch später einfach nur "Prater". Es wurde eine Bühne gebaut und ein Haus mit immer weiter ausgebauten Kapazitäten für Vorstellungen. Oper und Operetten fanden hier statt, Theater und schon in den ersten Jahren nach 1900 auch Kinovorstellungen.

Nach dem 2. Weltkrieg fand hier die teilzerstörte Volksbühne ihre erste Ersatzspielstätte und in den Jahren der DDR gab es hier so ziemlich alles: Kino, Ausstellungen, Veranstaltungen, Tanz und Vergnügen. Die 90er waren schwierig, weil der Prater lange für die Sanierung geschlossen blieb, doch zur Mitte der 90er gings weiter und seitdem fragen immer mehr Touristen, die trotz Google Maps in den Straßen der Umgebung stranden: "Can you tell me where the Prater is?" - "Yes, we can."