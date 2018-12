Es gab Zeiten, da war eine Ampel noch ein Ereignis. Allerdings ist das nun bereits rund 100 Jahre her. Am Potsdamer Platz entstand 1924 Berlins erste Ampel mit den drei Farben Rot, Gelb und Grün - montiert auf einem sogenannten Verkehrsturm.

Bei Rot bleibe stehn, bei Grün kannnst Du gehn! - Diesen Vers gab es 1924 noch nicht, doch wenn es ihn gegeben hätte, wäre er am Potsdamer Platz erklungen, dem Ort, wo 26 Straßenbahnlininen, fünf Buslinien, S- und U-Bahnen sowie die Fernbahnen sich kreuzten und wo der explodierende Autoverkehr für die Passanten zur Alltagsklippe wurde.

Die große Lösung für das lebensbedrohliche Chaos auf den Potsdamer Platz war eine Ampel: rund drei Meter hoch, in der Mitte für jede der Himmelsrichtungen eine Uhr und massiv gebaut auf Stahlröhren. Das Vorbild für die Konstruktion war ganz offenbar der amerikanische Ampelturm, der in mehreren Großstädten der Ostküste bereits Fußgänger- und Autoverkehr regelte.

Dieser sogenannte Verkehrsturm war dann die erste Verkehrsampel der Stadt und deutschlandweit nach Hamburg die zweite Ampel. Sie prägte das Straßenbild auf dem Platz. Beauftragt mit der Konstruktion wurde die Firma Siemens & Halske. Die drei Lichter Rot, Gelb und Grün aber waren an dieser Konstruktion damals nicht untereinander, sondern nebeneinander montiert. An einer Seite waren zudem Stufen angebracht, über die die Kabine über der Ampel erreichbar war. Aus dieser Kabine heraus regelte ein Schutzmann die Schaltung der Ampel per Hand.

Im Jahr 1937 dann, also nach nur gut einem Jahrzehnt, wurde die Ampel bei den Bauarbeiten für den Nord-Süd-Tunnel in einer Oktobernacht abgerissen und erst in der Nachwendezeit 1997 wieder aufgebaut - diesmal allerdings lediglich als historisches Erinnerungsstück mitten auf der Fußgängerzone des neu gestalteten Areals.